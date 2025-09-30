EEUU detiene a cerca de 700 personas en operativos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación

Archivo - La chaqueta de un agente de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

Incauta más de un millón de pastillas y 77 toneladas de droga en operativos contra el grupo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) ha anunciado este lunes el arresto de cerca de 700 personas y el decomiso de más de un millón de pastillas adulteradas y 77 toneladas de droga en una intensificación de sus operaciones contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización mexicana que ha descrito como una de las "más violentas y prolíficas del mundo".

"La DEA ataca las operaciones del CJNG e incauta un millón de pastillas adulteradas y 77.000 kilogramos de sus drogas en cinco días", ha anunciado la entidad en un comunicado publicado en su web que describe al cártel como "una grave amenaza para la seguridad pública, la salud y la seguridad nacional".

La agencia antidroga ha asegurado haber realizado 670 detenciones en operaciones llevadas a cabo entre el 22 y el 26 de septiembre "en 23 divisiones regionales y siete regiones internacionales". Asimismo, ha afirmado haber retirado 244 armas de fuego y ha cifrado en 18,6 millones de dólares (15,9 millones de euros) y 29,7 millones de dólares (25,3 millones de euros) las cuantías requisadas al cártel en efectivo y en activos, respectivamente.

Asimismo, entre las drogas incautadas se encuentran casi 23 toneladas de cocaína y seis de metanfetamina, además de otras sustancias en cantidades menores y más de 1.150.000 pastillas adulteradas.

"Que esto sirva de advertencia: la DEA no se detendrá", ha afirmado su director, Terrance Cole, que ha destacado que "cada arresto, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas". "Esta operación es solo el comienzo; seguiremos luchando hasta derrotar esta amenaza", ha agregado.

El grupo, designado como organización terrorista extranjera por la Administración del presidente Donald Trump en febrero, "es responsable del tráfico masivo de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína a Estados Unidos, lo que genera adicción, sobredosis y violencia en todo el país", ha subrayado la agencia.

La DEA ha destacado asimismo que continúa la búsqueda de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como 'El Mencho', cofundador y líder de la organización. "Se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares (12,8 millones de euros) por su captura a través del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado", ha subrayado.