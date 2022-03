EEUU dice que "es imposible imaginar" un acuerdo nuclear con Irán sin la liberación de estadounidenses detenidos

Rechaza pronunciarse sobre si Washington va a retirar a la Guardia Revolucionaria de su lista de grupos terroristas

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, ha subrayado este viernes que "es imposible imaginar" la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 con Irán si Teherán no procede a liberar a los ciudadanos estadounidenses detenidos en el país.

Sherman ha indicado en una entrevista concedida a la cadena de televisión Al Arabiya que la liberación de los detenidos "es un asunto separado del acuerdo nuclear", si bien ha incidido en que "es imposible imaginar un acuerdo sobre eso sin que los estadounidenses detenidos injustamente vuelvan a casa".

"Es una gran prioridad de esta Administración lograr que vuelven a casa y garantizar que están a salvo. No hay nada más importante que proteger a los estadounidenses", ha explicado.

Las autoridades iraníes anunciaron el miércoles la liberación de dos ciudadanos británico-iraníes, Nazanin Zaghari-Ratcliffe y Ashouri, tras un acuerdo con Londres sobre el pago de una deuda histórica, si bien Teherán ha argumentado que no hay relación entre ambos asuntos.

Por otra parte, Sherman ha rechazado las informaciones que apuntan a que Estados Unidos podría retirar sanciones para que Rusia pueda alcanzar un acuerdo con Irán sobre un contrato con la Organización para la Energía Atómica de Irán (OIEA) para expandir las centrales nucleares en el país.

"No tiene ningún sentido", ha subrayado Sherman, después de que Moscú pidiera a Estados Unidos garantías de que las sanciones al país por la invasión de Ucrania no afectarían a sus lazos con Teherán. Irán indicó el martes que Rusia "no será un obstáculo" a la hora de lograr un acuerdo y cargó contra Estados Unidos por realizar peticiones de última hora.

Sherman ha evitado además pronunciarse sobre la posibilidad de que Washington retire a la Guardia Revolucionaria de Irán de su lista de organizaciones terroristas. Israel ha reclamado este mismo viernes a Estados Unidos que no lo haga y ha agregado que sería "un insulto a las víctimas".

"No voy a entrar en detalles sobre una negociación que aún no es final. Creo que va en interés de todos garantizar que Irán no tiene armas nucleares, y de eso trata el acuerdo nuclear", ha dicho, antes de incidir en que Estados Unidos está coordinando con países de la región que Teherán "ponga fin a su comportamiento maligno".

En este sentido, Sherman ha asegurado que Washington "entiende lo que Irán hace cada día". "Estamos manteniendo consultas cercanas y trabajando de cerca con el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) y otros países de Oriente Próximo para detener estas acciones", ha remachado.

Las conversaciones en Viena para intentar reactivar el acuerdo, que han entrado en su recta final, fueron objeto el 11 de marzo de una "pausa" debido a "factores externos", según anunció el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.