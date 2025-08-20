EEUU ejecuta a un hombre condenado por secuestrar y asesinar a una mujer en 1982

Archivo - Imagen de archivo de una cárcel en Estados Unidos - FILE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del estado de Florida, en Estados Unidos, han informado de que se ha procedido a la ejecución de Kayle Bates, un hombre de 67 años condenado por secuestrar y matar en 1982 a Janet Renee White, una joven de 24 años que trabajaba para una empresa de seguros en Lynn Haven.

White fue secuestrada cuando se dirigía a su oficina tras la pausa para comer y, según el veredicto de un tribunal estadounidense, Bates le propinó varias puñaladas en una zona arbolada cercana a la sede de la compañía.

Bates ha sido sometido a la inyección letal a las 18.17 (hora local) en la prisión estatal de Florida, según han señalado las autoridades, que apuntan a que ya son 29 las ejecuciones perpetradas a lo largo de 2025 en todo el país.

Se trata del mayor número desde 2014, cuando un total de 35 reos fueron ejecutados --24 de ellos por inyección letal, dos por disparos y tres por asfixia por gas inerte--.