EEUU eleva a 200 sus soldados heridos en la guerra con Irán

Un marino de la Armada de EEUU en portaaviones 'USS Gerald R. Ford', que opera en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha informado este lunes de que 200 soldados han resultado heridos en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo hace ya más de dos semanas, después de que lanzase junto a Israel una ofensiva sorpresa contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en los vecinos del golfo Pérsico.

Así lo ha dicho el portavoz del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, que ha advertido de que diez de ellos presentan diagnóstico "grave" mientras que otros 180 ya ha han retomado sus funciones.

Las heridas incluyen quemaduras, traumatismos craneoencefálicos y heridas de metralla, según recoge la cadena estadounidense ABC News citando a Washington.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Dan Caine, señaló la semana pasada que la mayoría de los ataques que han herido a tropas estadounidenses han sido perpetrados con drones iraníes de ataque unidireccional.

Siete militares del país norteamericano han muerto a causa de ataques de Irán en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero contra el país asiático.