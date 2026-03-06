EEUU eleva a más de 30 los barcos iraníes hundidos en el marco de la ofensiva conjunta con Israel

Archivo - El almirante estadounidense Brad Cooper - Europa Press/Contacto/U.S. Army - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comandante del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, ha elevado este jueves a más de 30 los barcos iraníes hundidos en tres días en el marco de la ofensiva conjunta lanzada con Israel el pasado 28 de febrero contra el país asiático, que ha tenido repercusiones en toda la región de Oriente Próximo.

"Nuestros ataques contra la Armada iraní se han intensificado. Es posible que hayan oído al presidente (Donald Trump) decir hace un momento que hemos hundido o destruido 24 barcos. Eso era cierto en ese momento. Ahora ya superamos los 30 barcos", ha asegurado en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Entre ellos se encuentra un "portaaviones de drones iraní, aproximadamente del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial" atacado por Washington "en las últimas horas", según ha indicado Cooper, que ha asegurado que, como consecuencia, la embarcación se encuentra "en llamas".

El Ejército estadounidense ha atacado además en la misma jornada "el equivalente iraní al Comando Espacial, lo que degrada su capacidad para amenazar a los estadounidenses", ha agregado el almirante, tras celebrar que "no solo estamos atacando lo que tienen (las autoridades iraníes), sino que estamos destruyendo su capacidad de reconstrucción". "El presidente nos ha encomendado otra tarea: destruir o neutralizar la industria de misiles balísticos de Irán", ha dicho al respecto.

Cooper ha aprovechado además para avanzar la "siguiente fase de esta operación" contra Teherán, mientras "desmantelaremos sistemáticamente la capacidad de producción de misiles de Irán para el futuro. "Eso está en marcha", ha asegurado, si bien ha matizado que "llevará algún tiempo". Con todo, ha defendido que "nuestras fuerzas están bien abastecidas y estamos absolutamente preparados para llevar a cabo esta misión de forma decisiva".

En esta línea, el jefe del Pentágono ha catalogado de "grave error de cálculo" que Irán piense que no podrán sostener en el tiempo los ataques aéreos contra territorio iraní. "Apenas hemos empezado a luchar", ha expresado.

"No nos faltan municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten sostener esta campaña mientras sea necesario", ha expresado durante la comparecencia conjunta, afirmando que la voluntad de Washington es "férrea" y que solos ellos pueden controlar el cronograma.

"Si creen que han visto algo, que esperen", ha dicho, agregando en otro punto de la rueda de prensa que Teherán "está haciendo todo lo posible para difundir mentiras" e "inflar" los números de muertos a fin de "convencer a su propia población de que están teniendo éxito".

Poco antes, el jefe de la Casa Blanca ha asegurado que la Armada iraní "ha desaparecido". "24 barcos en tres días. Son muchos barcos. Sus armas antiaéreas han desaparecido, todos sus aviones han desaparecido, sus comunicaciones han desaparecido", ha alegado, apuntando asimismo que "los misiles han desaparecido (y) los lanzadores (de misiles) han desaparecido: un 60% y un 64%, respectivamente". "Aparte de eso, les va bastante bien", ha ironizado durante un acto en la sede presidencial.

La ofensiva ha dejado hasta la fecha más de 1.000 muertos en Irán, según las autoridades del país asiático. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo. Al menos diez personas han muerto en Israel.