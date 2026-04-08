EEUU felicita a To Lam y Le Minh Hung por su elección como presidente y primer ministro de Vietnam

Archivo - El presidente de Vietnam, To Lam. - Europa Press/Contacto/Liu Ying - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha felicitado a Tom Lam y Le Minh Hung por su elección como presidente y primer ministro de Vietnam, respectivamente, después de que el Parlamento vietnamita ratificara sus nombramientos de cara a los próximos cinco años.

"Estados Unidos felicita a To Lam y a Le Minh Hung. Valoramos nuestra asociación con Vietnam, construida tras más de tres décadas de amistad, respeto mutuo e intereses compartidos", ha indicado el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.

Asimismo, ha dicho "apreciar la cooperación entre las partes a la hora de fomentar la prosperidad económica y mejorar los lazos", además de "trabajar de forma conjunta para impulsar la paz y la estabilidad en una región libre del Indo-Pacífico".

"Estamos deseando trabajar de cerca con To Lam y Le Minh Hung, además del Gobierno vietnamita, para reforzar la paz y la prosperidad para nuestros pueblos y seguir haciendo que nuestros países sean más seguros, fuertes y prósperos", ha zanjado.

To Lam, que estará al frente del país hasta 2031, ya había sido reelegido por unanimidad para un nuevo mandato al frente del partido único a finales de enero. Así, ha defendido la "construcción y rectificación del Partido", apostando por que sea "limpio y fuerte".

En relación con los actuales desafíos a nivel internacional, ha resaltado la importancia de poner en marcha "políticas estratégicas". "Junto con todo el partido, todo el pueblo y todo el Ejército, nos centraremos en la construcción de un Estado de derecho socialista, una economía autosuficiente y autosostenible, y un sistema de defensa y seguridad nacional integral, completo y moderno. Un sistema político ágil, eficaz y eficiente; y una sociedad desarrollada, unida, culta y humana", ha afirmado.

Por su parte, el exgobernador del Banco Estatal de Vietnam, Le Minh Hung, ha sido nombrado nuevo primer ministro del país para los próximos cinco años, también en una votación celebrada la víspera en la Asamblea Nacional de Vietnam.