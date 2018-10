EEUU fusionará su consulado con su nueva Embajada en Jerusalén

Publicado 18/10/2018 19:22:18 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves su decisión de fusionar su consulado en Jerusalén con su nueva Embajada en Israel, una decisión que ha sido inmediatamente criticada por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha destacado que Washington "planea incrementar su efectividad fusionando la Embajada en Jerusalén y el consulado general en Jerusalén en una única misión diplomática".

En su comunicado, ha manifestado además que Estados Unidos mantendrá sus contactos con las autoridades palestinas a través de "una nueva Unidad de Asuntos Palestinos en el interior de la Embajada en Jerusalén".

"Esta decisión está impulsada por nuestros esfuerzos globales para mejorar la eficiencia y efectividad de nuestras operaciones. No señala un cambio de la política estadounidense sobre Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza", ha argumentado.

Así, ha recordado que "como proclamó el presidente (Donald Trump) en diciembre del año pasado --al anunciar el traslado de la Embajada a Jerusalén--, Estados Unidos sigue sin posicionarse sobre asuntos de estatus final".

"Las fronteras específicas de la soberanía israelí en Jerusalén están sujetas a las negociaciones de estatus final entre las partes", ha recalcado. Precisamente Jerusalén, que israelíes y palestinos reclaman como capital, es uno de los escollos principales en el proceso de paz.

Pompeo ha recalcado que el Gobierno estadounidense "está firmemente comprometido con lograr una paz duradera y completa que ofrezca un futuro más brillante para Israel y los palestinos".

"Esperamos un diálogo y sociedad continuada con el pueblo palestinos y, esperamos que en el futuro, con el liderazgo palestino", ha remachado en su comunicado.

En respuesta, el secretario general de la OLP, Saeb Erekat, ha criticado la decisión de Washington y ha sostenido que "la Administración Trump está dejando claro que trabaja junto al Gobierno de Israel para imponer un Gran Israel en lugar de la solución de dos estados sobre la frontera de 1967".

"La Administración estadounidense ha respaldado totalmente la narrativa israelí, incluidos Jerusalén, los refugiados y los asentamientos", ha criticado, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Así, ha argumentado que la decisión "de poner fin a la existencia del consulado estadounidense no tiene nada que ver con la 'eficiencia' y sí mucho con satisfacer a un equipo ideológico estadounidense que desea acabar con los pilares de la política exterior estadounidense y el sistema internacional para premiar las violaciones y crímenes israelíes".

"Palestina no será silenciado y tomará los pasos necesarios en respuesta mientras reafirma el hecho de que Estados Unidos no puede jugar papel alguno en el proceso de paz. La Administración Trump es parte del problema, no de la solución", ha zanjado.

DEMANDA ANTE LA CIJ

Palestina presentó a finales de septiembre una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Estados Unidos en relación con la decisión de Washington de trasladar a Jerusalén su Embajada en Israel.

"El Estado de Palestina ha iniciado hoy procedimientos contra Estados Unidos ante la CIJ (...) con respecto a la disputa sobre presuntas violaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961", indicó el organismo en un comunicado.

Así, resaltó que "Palestina argumenta que de la Convención de Viena se infiere que la misión diplomática de un Estado emisor debe ser establecida en el territorio del Estado receptor".

"Según Palestina, a la vista del estatus especial de Jerusalén, la reubicación de la Embajada de Estados Unidos en Israel en Jerusalén supone una violación de la Convención de Viena", añadió la CIJ.

En este sentido, resaltó que Palestina ha pedido a la Corte "que ordene a Estados Unidos retirar la misión diplomática de la Ciudad Snata de Jerusalén y que se ciña a sus obligaciones internacionales según la Convención de Viena".

El organismo ha recordado que Palestina accedió a la Convención de Viena el 2 de abril de 2014 y al protocolo opcional el 22 de marzo de 2018, mientras que Estados Unidos es parte de ambos instrumentos desde el 13 de noviembre de 1972.

Días después, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció que Trump había decidido retirar al país del protocolo opcional sobre la resolución de disputas de la Convención de Viena.

"Esto está conectado con un caso presentado por el llamado Estado de Palestina citando a Estados Unidos como acusado y desafiando el traslado de nuestra Embajada de Tel Aviv a Jerusalén", dijo.

Trump anunció el 6 de diciembre el cambio a Jerusalén de la sede diplomática en Israel --algo que tuvo lugar el 14 de mayo--, dinamitando con ello el único punto de consenso en la comunidad internacional sobre el conflicto entre israelíes y palestinos: que el estatus de la ciudad santa debía decidirse en un eventual diálogo de paz.

Un total de 128 países se manifestaron en contra de este movimiento en una votación de la Asamblea General de Naciones Unidas, pese a lo cual Estados Unidos y sus aliados han seguido adelante con sus planes. Israel considera zanjada la cuestión de la capitalidad de Jerusalén.