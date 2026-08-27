EEUU halla documentos "escondidos" sobre el atentado de Estado Islámico en el aeropuerto de Kabul en 2021

Archivo - Imagen der archivo de una bandera de EEUU. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han asegurado haber hallado documentos clasificados "relevantes" sobre el atentado perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico en la capital de Afganistán, Kabul, durante la retirada de tropas internacionales que estaban "escondidos" para que "no fueran hallados", en medio de las críticas a la Administración de Joe Biden por su gestión del suceso, que dejó más de 180 muertos, entre ellos trece militares estadounidenses.

"Recientemente, mi equipo recuperó unos documentos clasificados muy relevantes, un material que debió haber sido publicado, escondido y oculto en cajas donde no podían ser hallados", ha dicho Sean Parnell, jefe del equipo del Departamento de Defensa de Estados Unidos que investiga el suceso, en el marco del quinto aniversario del suceso del atentado suicida.

Así, ha resaltado que, una vez analizados los documentos, "está claro por qué alguien intentaría ocultarlos", si bien ha declinado desvelar su condenado. "Este es mi compromiso: estamos siguiendo las pruebas hasta donde lleven e independientemente de a quién afecten. No aceptaremos respuestas incompletas o cómodas", ha zanjado en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha lamentado el "horrible ataque" en el aeropuerto de Kabul y ha expresado su apoyo a los familiares de los estadounidenses que "hicieron el sacrificio último". "Nuestros rezos estarán siempre con ellos y con los otros 45 militares que resultaron heridos en este terrible ataque terrorista", ha manifestado.

"La desastrosa retirada de Afganistán por parte de la Administración Biden sigue siendo una mancha oscura en la historia de nuestra nación", ha denunciado, antes de defender que el actual Gobierno "mantiene su compromiso de honrar la memoria" de los muertos en este ataque "y durante los 20 años de presencia estadounidense en Afganistán", así como a la hora de "brindar al pueblo estadounidense las respuestas que merece".

El Gobierno de Estados Unidos ofreció este martes una recompensa de hasta ocho millones de dólares (cerca de siete millones de euros) por información sobre el líder de la filial de Estado Islámico en Afganistán, Sanaulá Ghafari, también conocido como Shahab al Muhayir, y contra otro alto cargo del grupo identificado como Obaidulá.

El programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado estadounidense apuntó que Al Muhayir dirige desde junio de 2020 el grupo terrorista Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP), mientras que Obaidulá fue descrito como "el encargado de actividades financieras, planificación e operaciones y liderazgo de grupos" en el seno del grupo yihadista.

El atentado contra el aeropuerto de Kabul fue perpetrado en uno de los accesos al aeródromo en pleno proceso de retirada de las tropas internacionales, encabezadas por Estados Unidos, y los esfuerzos para huir de cientos de civiles por el avance de los talibán hacia la capital, que terminaron por tomar el 15 de agosto de 2021.