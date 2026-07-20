EEUU impide el paso a siete buques mercantes e inutiliza otro en Ormuz

Un caza estadounidense en el mar Arábigo, cerca del estrecho de Ormuz - CENTCOM

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha informado este lunes de que ha impedido el paso a siete buques mercantes y ha inutilizado otro en el estrecho de Ormuz, una nueva intercepción en el marco del bloqueo naval estadounidense impuesto a los puertos y buques iraníes en la zona.

"El CENTCOM está aplicando el bloqueo naval contra Irán. El 20 de julio las fuerzas estadounidenses han redirigido a siete buques comerciales y han inutilizado a otro para evitar que partieran o arribaran a los puertos iraníes", ha publicado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) en un comunicado.

El mensaje está acompañado de imágenes nocturnas y diurnas de militares en el buque de asalto anfibio 'USS Boxer', desplegado en el mar Arábigo.

El CENTCOM anunció la reinstauración del bloqueo a los puertos iraníes el pasado 14 de julio en medio del cambio de estrategia de los últimos días de Washington con el reinicio de la campaña militar contra Irán, con hasta nueve noches consecutivas de bombardeos nocturnos contra el país centroasiático.