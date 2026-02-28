EEUU incluye a Irán como primer estado en la lista de países que cometen detenciones arbitrarias

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha designado a Irán como "estado patrocinador de una detención injusta" convirtiéndose en el primer país de una lista de reciente creación establecida bajo una orden ejecutiva firmada en septiembre por el presidente norteamericano, Donald Trump, similar a la ya existente con aquellos países considerados patrocinadores del terrorismo.

"Hoy designé a Irán como Estado Patrocinador de Detenciones Injustas. Durante décadas, el régimen iraní ha detenido cruelmente a estadounidenses inocentes y a ciudadanos de otras naciones para ejercer presión política", ha indicado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un mensaje en redes sociales.

La inclusión en esta lista puede suponer la imposición de sanciones --que podrían comprender aranceles--, la restricción de entrada de nacionales de estos países en Estados Unidos y el viaje de estadounidenses hacia estos estados, la suspensión de ayudas económicas o la limitación de exportaciones.

La Administración Trump busca señalar a aquellos países que mantienen retenidos a ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades de manera arbitraria con el objetivo de "repatriar" a los ciudadanos de Estados Unidos "cautivos" y "llevar a sus captores ante la justicia".

"La Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes coordina los esfuerzos dedicados a la recuperación de estadounidenses retenidos como rehenes en el extranjero y a apoyar a los rehenes y a sus familias durante y después de su liberación", ha sostenido el FBI en un mensaje en redes sociales.

La Casa Blanca ha criticado al anterior gobierno del expresidente Joe Biden por su inacción para lograr la vuelta de ciudadanos retenidos en el extranjero, acusándolo de un saldo de 24 capturados más que liberados durante su mandato.