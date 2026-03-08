EEUU informa de un séptimo militar muerto en ataques iraníes, esta vez en Arabia Saudí

Militares estadounidenses a bordo del portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' - Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado este domingo de la muerte de un militar estadounidense durante los ataques iraníes iniciales en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero.

"Anoche un militar de Estados Unidos murió debido a las heridas sufridas durante los ataques iniciales del régimen iraní en Oriente Próximo", ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses en un comunicado.

El militar resultó herido de gravedad en un ataque contra militares estadounidenses en Arabia Saudí el pasado 1 de marzo, ha señalado el comunicado oficial.

Se trata del séptimo militar estadounidense muerto como consecuencia directa de los ataques iraníes durante la denominada Operación Furia Épica tras la muerte de seis soldados en un ataque en Kuwait.

"Las operaciones de combate de envergadura continúan. La identidad del combatiente caído no será publicada hasta dentro de 24 horas, cuando sean notificados sus seres queridos", concluye el comunicado militar.