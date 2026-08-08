EEUU intercepta más de 50 buques mercantes desde la reanudación del bloqueo naval sobre los puertos y costas de Irán

Operaciones de guardia en el centro de información de combate del destructor estadounidense USS Mason (DDG 87), en las inmediaciones costeras de Irán - CENTCOM

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han anunciado la interceptación de hasta 51 buques mercantes en el marco de la reactivación de su bloqueo naval sobre Irán, según ha informado este viernes el organismo militar estadounidense.

Los barcos afectados se dirigían hacia puertos iraníes o procedían de ellos y han sido objeto de distintas actuaciones por parte de las fuerzas estadounidenses, en una actuación inserta en las operaciones destinadas a hacer cumplir el bloqueo.

"Hasta el 7 de agosto, las fuerzas del CENTCOM han desviado 51 buques mercantes, inmovilizado dos y abordado otros dos para hacer cumplir el bloqueo", ha señalado el Mando Central en un comunicado difundido en redes sociales.

Estados Unidos volvió a aplicar --a mediados de julio-- el bloqueo naval sobre las embarcaciones con destino a puertos y áreas costeras iraníes, así como sobre aquellas que abandona estas zonas.

De acuerdo con el balance ofrecido por CENTCOM, durante los últimos dos meses sus fuerzas han desviado un total de 142 embarcaciones que cumplían las condiciones establecidas por el bloqueo, mientras que otras nueve han sido inhabilitadas por incumplirlas.

Al mismo tiempo, las autoridades militares estadounidenses aseguran haber autorizado el tránsito de más de medio centenar de embarcaciones comerciales que transportaban ayuda humanitaria a través del área sometida al bloqueo.

El CENTCOM ha acompañado su mensaje de imágenes tomadas a bordo del destructor estadounidense USS Mason (DDG 87), en las que aparece un miembro de la tripulación haciendo guardia en el centro de información de combate mientras el buque opera en aguas regionales en apoyo de las medidas estadounidenses sobre los puertos y las zonas costeras iraníes.