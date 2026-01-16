EEUU y Japón reafirman su "inquebrantable" alianza y apuestan por aumentar sus "capacidades de disuasión"

Archivo - Imagen de archivo de banderas de EEUU y Japón. - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos y Japón han reafirmado este viernes su "inquebrantable" alianza bilateral y han apostado por aumentar sus "capacidades de disuasión" a medida que aumenta la tensión con China.

Tras reunirse con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en la sede del Pentágono, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, ha reafirmado que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue "comprometida con la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico".

"Confirmamos que la alianza entre las partes sigue siendo completamente inquebrantable y que los dos países continúan cooperando", ha afirmado Koizumi en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kiodo. El ministro se ha mostrado así despreocupado sobre una posible disminución de los apoyos estadounidenses.

Las partes han aprovechado la ocasión para acordar el aumento de su presencia militar en las islas Nansei, entre las que se encuentra Okinawa, para realizar más maniobras militares en la zona y mejorar la cooperación en materia industrial militar.

Además, el ministro nipón ha sugerido mejorar los contactos al respecto, mientras Hegseth ha apostado por "reforzar" la posición estadounidense en la zona "en la medida de lo posible". Para ello, ha defendido la realización de maniobras "realistas" con la ayuda de Japón.

"Hablamos de que América va primero, sí, pero esto no significa que estemos solos. Significa que nuestros amigos están con nosotros. Y así es como vamos a llevar la paz a todo el mundo, aquí en nuestro hemisferio y en los demás", ha apuntado.