EEUU lanza su mayor paquete de sanciones contra los hutíes de Yemen

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha lanzado este jueves su mayor paquete de sanciones contra el movimiento Ansar Alá, conocidos como los rebeldes yemeníes hutíes, incluyendo a 32 personas y entidades e identificando cuatro buques, alegando que "amenazan la seguridad de Estados Unidos y de la región".

"Los hutíes siguen amenazando al personal y los activos estadounidenses en el mar Rojo, atacando a nuestros aliados en la región y socavando la seguridad marítima internacional en coordinación con el régimen iraní", ha declarado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, según recoge el comunicado publicado por la cartera.

El Departamento ha precisado que las sanciones impuestas implican a empresas asociadas a los hutíes, a sus propietarios y a otros operativos clave de los hutíes ubicados en Yemen, China, los Emiratos Árabes Unidos y las Islas Marshall, y ha justificado el paquete de medidas alegando que forman parte de "las operaciones globales de recaudación ilícita de fondos, contrabando y adquisición de armas de los hutíes".

En concreto, el Tesoro ha acusado a las personas y entidades designadas en esta ocasión de "financiar y facilitar la adquisición por parte de los hutíes de materiales avanzados de grado militar, incluidos misiles balísticos, misiles de crucero y componentes de vehículos aéreos no tripulados", una serie de elementos que el grupo yemení utilizaría, según el comunicado, "para atacar a las fuerzas estadounidenses y a nuestros aliados, así como a los buques mercantes en el mar Rojo".

El Departamento ha denunciado que tales ataques han causado numerosas muertes de civiles y amenazan directamente tanto a la economía estadounidense y al comercio mundial como a la paz y la estabilidad en Oriente Próximo en general, una situación ante la que Hurley ha prometido que las autoridades de Estados Unidos continuarán "ejerciendo la máxima presión".

En esta línea, el Gobierno estadounidense ha decidido actuar contra las redes financieras de los hutíes, a los que han acusado de "generar ingresos sustanciales mediante la importación de petróleo y otras materias primas a través de los puertos bajo su control, la supervisión de complejas operaciones de contrabando y el blanqueo de grandes sumas de dinero en nombre de los altos mandos" del movimiento.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.

Israel, por su parte, ha atacado repetidamente las zonas controladas por el grupo, y en una oleada de bombardeos lanzada este miércoles acabó con la vida de al menos 46 personas, incluidos cinco menores de edad, e hirió a otras 165, incluyendo también a otros 31 menores.