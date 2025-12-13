EEUU levanta las sanciones a Bielorrusia sobre las exportaciones de mineral de potasa

Archivo - El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, recibe al enviado de Estados Unidos, John Coale - PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA - Archivo

El Gobierno de Estados Unidos levantará las sanciones que pesan ahora mismo contra las exportaciones bielorrusas del mineral de potasa, una de las principales fuentes de ingresos de país, según ha hecho saber el enviado especial norteamericano, John Coale, en un gesto hacia el presidente bielorruso y gran aliado de Rusia, Alexander Lukashenko.

En comentarios a la agencia oficial de noticias bielorrusia Belta, Coale ha indicado que la decisión adoptada por el presidente estadounidense, Donald Trump, tendrá carácter inmediato.

"Me parece un buen paso. Vamos a levantarlas ahora mismo", ha aseverado Coale tras reunirse con Lukashenko, antes de confirmar que si las negociaciones para conseguir la liberación de presos políticos en Bielorrusia continúan de manera favorable, Trump irá retirando otras sanciones.

"A medida que las relaciones entre ambos países se normalicen, se levantarán cada vez más sanciones", ha añadido Coale a este respecto.