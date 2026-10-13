EEUU llama a consultas a su encargado de negocios en Nicaragua por vetar a su embajadora designada

Archivo - Natasha Franceschi, en imagen de archivo - Chokri Mahjoub / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha llamado a consultas a su encargado de negocios en Nicaragua, Elias Baumann, tras denunciar el veto de las autoridades del país latinoamericano a su embajadora designada, Natasha Franceschi.

Washington lleva sin embajador en Nicaragua desde 2023 y desde entonces lleva dando casi por imposibles las relaciones con el tándem que gobierna el país centroamericano sin rival alguno desde hace 20 años: la copresidencia que conforman Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo.

Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que el país lleva una más de década "experimentando un retroceso democrático y restricciones cada vez más acusadas" del espacio cívico desde la represión de las protestas de 2018, en las que, según organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales y universales de protección de Derechos Humanos, más de 300 personas fueron asesinadas.

"La decisión de Murillo y Ortega", lamenta el Departamento de Estado norteamericano, "demuestra su absoluta falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo y pone de manifiesto la hipocresía de su retórica sobre el respeto mutuo y su deseo de montar un teatro político a costa del pueblo nicaragüense".

De ahí llega la decisión de ordenar el regreso de Baumann "para consultas críticas, tras la negativa de Rosario Murillo y Daniel Ortega a aceptar a Natasha Franceschi como embajadora".