EEUU manda a Cuba un primer cargamento de ayuda tras su anuncio en mayo y en medio del bloqueo a la isla

Materiales parte del envío de ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos a Cuba el 21 de julio de 2026 como parte de un paquete anunciado en mayo, en pleno endurecimiento del bloqueo a la isla - Europa Press/Contacto/Pedro Portal

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado el envío a Cuba de un primer paquete de ayuda a Cuba en el marco de un nuevo programa por valor de cien millones de dólares (cerca de 87,6 millones de euros) anunciado en mayo por Washington, que ha endurecido desde enero su bloqueo a la isla, incluidas restricciones a la entrega de petróleo a La Habana.

El Departamento de Estado ha especificado en un comunicado que el vuelo enviado a la isla transporta "comida empaquetada" y "kits de higiene" para cerca de 700 familias cubanas, antes de apuntar que la ayuda será distribuida por la organización Catholic Relief Services, "en asociación con la Iglesia Católica y Cáritas Cuba".

"Aprovechando el éxito del programa anterior, la entrega directa de artículos humanitarios por parte de representantes parroquiales locales en la isla garantizará que la ayuda estadounidense, de vital importancia, llegue a los cubanos necesitados de a pie, sin ninguna posibilidad de desvío o robo por parte del régimen", ha manifestado la cartera.

El subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, que se ha trasladado al aeropuerto de Miami del que ha despegado el aparato, ha recalcado que Washington "seguirá de cerca" el envío para "garantizar que el régimen no interfiere de ninguna manera con la ayuda".

"Si bien hacemos frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen, nuestro compromiso con el pueblo cubano es inquebrantable, y queremos brindarles la asistencia crucial que su gobierno debería proporcionarles, pero no lo hace", ha sostenido, según ha recogido el diario estadounidense 'Miami Herald'.

Por su parte, Cáritas Cuba ha confirmado la llegada del cargamento al Aeropuerto Internacional José Martí del "primer cargamento de ayuda humanitaria", al tiempo que ha puntualizado que "incluye kits de alimentos e higiene que beneficiarán a 700 familias de la arquidiócesis de La Habana, cuya distribución se realizará conforme a los criterios de vulnerabilidad establecidos para ese tipo de ayudas".

"La entrega a los hogares estará a cargo de voluntarios de las comunidades parroquiales, quienes ya se encuentran organizados en pos de garantizar dicho proceso de manera eficaz, ha destacado en un comunicado, en el que ha insistido en que "el voluntariado desarrollará la entrega con un enfoque de respeto y acompañamiento cercano a los beneficiarios, priorizando la transparencia y el trato humano en cada comunidad".

Washington impuso en enero un bloqueo petrolero a la isla, amenazando con sanciones y aranceles a cualquier país que entregue energía a Cuba, lo que ha ahondado la crisis de abastecimiento, especialmente después de perder el suministro desde Venezuela a principios de año tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.