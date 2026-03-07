EEUU no muestra preocupación ante una supuesta colaboración en inteligencia de Rusia e Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. - Europa Press/Contacto/Ssgt. Madelyn Keech/Dod

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha sostenido que los ciudadanos estadounidenses pueden estar "tranquilos" al ser preguntado por las informaciones que afirman que Rusia podría estar facilitando ayuda de inteligencia a Irán en sus ataques contra posiciones israelíes y bases militares estadounidenses, aunque no ha confirmado que esta colaboración esté teniendo lugar.

"Sabemos quién habla con quién, por qué habla con él, cuán precisa puede ser esa información y cómo la incorporamos a nuestros planes de batalla (...). Así que sabemos lo que está pasando, y el presidente (Trump) tiene una habilidad increíble para saber cómo mitigar esos riesgos, por lo que el pueblo estadounidense puede estar tranquilo", ha asegurado el jefe del Pentágono en una entrevista para la cadena CBS News.

Medios estadounidenses han publicado esta semana que Rusia ha suministrado información sobre las posiciones de Estados Unidos en Oriente Próximo durante la ofensiva estadounidense e israelí, lo que supondría una colaboración en inteligencia entre el Kremlin y el país persa.

"(El) comandante en jefe sabe perfectamente quién habla con quién, y cualquier cosa que no debería estar sucediendo, ya sea pública o secretamente, se enfrenta con firmeza", ha zanjado Hegseth.

Sin embargo, el mandatario estadounidense se ha mostrado esquivo y molesto ante una pregunta de los periodistas sobre este mismo tema en una rueda de prensa en la Casa Blanca. "Qué pregunta tan tonta para hacer ahora. Estamos hablando de otra cosa. ¿Podemos mantener esto un poco más? Adelante, por favor", ha respondido.

Los presidentes de Rusia e Irán, Vladimir Putin y Masud Pezeshkian, respectivamente, han mantenido este viernes una llamada telefónica en la que el líder ruso ha trasladado su condolencias a las autoridades iraníes por el "asesinato" del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país, y ha pedido retomar la vía diplomática y el cese "inmediato" de las hostilidades.