EEUU ofrece hasta 8,5 millones de euros por información sobre el líder de la milicia iraquí Kataib Hezbolá

Archivo - Bandera de Irak - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares (cerca de 8,5 millones de euros) a cambio de información que permita la captura de Ahmad al Hamidaui, líder la milicia proiraní de Irak Kataib Hezbolá.

El programa de recompensas por la justicia del Departamento de Estado ha indicado en redes sociales que ofrece esta cifra por el dirigente de Kataib Hezbolá, que describe como "un grupo terrorista iraquí alineado con Irán, responsable de ataques contra instalaciones diplomáticas estadounidenses en Irak, el secuestro de ciudadanos estadounidenses y el asesinato de civiles iraquíes inocentes".

El anuncio se produce después de que la milicia iraquí haya puesto en libertad a la periodista de nacionalidad estadounidense Shelly Kittleson, una semana después de ser secuestrada en la capital, Bagdad, con la condición de que abandonase el país "de inmediato" y alegando que este gesto "no se repetirá en el futuro", en el marco de la guerra desatada a finales de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.