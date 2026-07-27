EEUU permitirá enviar peticiones de asilo a tribunales sin necesidad de entrevistar previamente al solicitante

Archivo - El director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU, Joseph Edlow - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes una nueva normativa que permitirá a los funcionarios encargados de revisar las solicitudes de asilo remitirlas a los jueces de inmigración, sin necesidad de entrevistar previamente al solicitante.

La nueva norma, que entrará en vigor inmediatamente tras su publicación prevista para este martes, elimina de la vigente las referencias al "derecho" del solicitante de asilo a una entrevista con un funcionario de inmigración, según indica el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). De este modo, su caso pasaría directamente a un juez de inmigración, quienes son empleados del Departamento de Justicia y no forman parte de un sistema judicial independiente, propiciando así un proceso de expulsión.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), agencia del DHS, han presentado este cambio como un esfuerzo por reducir el retraso en la tramitación de las solicitudes de asilo afirmativas y proteger la seguridad nacional. Su director, Joseph Edlow, ha asegurado en este sentido que la normativa mofificada contribuirá a proteger la integridad del proceso de asilo, que, según él, lleva mucho tiempo "siendo objeto de abuso con el fin de provocar retrasos y obtener permisos de trabajo, y no para atender solicitudes legítimas de protección".

"El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que temen realmente ser perseguidas, y esta norma contribuirá a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de esas solicitudes, en lugar de a quienes pretenden utilizar el sistema como una laguna jurídica", ha señalado en un comunicado.

Estos cambios en el USCIS, que ha establecido un plazo de 60 días para recibir comentarios sobre la nueva norma tras lo cual publicará una definitiva, llegan en un momento en que el Departamento de Justicia ha reestructurado los tribunales de inmigración con personal formado para denegar el asilo en la mayoría de los casos y dictar rápidamente órdenes de expulsión.

Así lo apunta la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, que aduce la contratación, por parte del Departamento de Justicia, de cientos de abogados militares y antiguos letrados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que presten servicio en los tribunales y la destitución de más de un centenar de jueces que fueron nombrados durante la Administración del demócrata Joe Biden. .

Unos 444.000 de los aproximadamente 1,4 millones de casos pendientes de resolución en el ámbito del asilo podrían verse afectados por la norma, según estima por su parte el Departamento de Seguridad Nacional en el texto.