EEUU pide a sus ciudadanos en Irak no ir a la Embajada o el Consulado por los ataques de milicias proiraníes

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irak han reclamado este jueves a sus ciudadanos en Irak que no se acerquen a la Embajada en Bagdad o el Consulado en Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, a causa de los ataques por parte de milicias proiraníes en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

"No intenten ir a la Embajada en Bagdad o el Consulado en Erbil a causa del riesgo de misiles, drones y cohetes en espacio aéreo iraquí", ha dicho la legación en un comunicado, en el que ha reiterado su recomendación a los estadounidenses de "no viajar" a Irak y abandonar el país "inmediatamente" en caso de estar ya en territorio iraquí.

Así, ha destacado que "milicias terroristas alineadas con Irán han llevado a cabo ataques generalizados contra ciudadanos estadounidenses y objetivos asociados con Estados Unidos en Irak, incluida la región del Kurdistán iraquí", al tiempo que ha destacado que tanto Teherán como estos grupos "suponen una amenaza significativa a la seguridad pública en Irak".

"Estos grupos han atacado y probablemente podrían intentar nuevos ataques contra objetivos vinculados a Estados Unidos en todo Irak, incluyendo instalaciones diplomáticas, empresas, infraestructura energética y otros lugares con supuestos vínculos con Estados Unidos", ha manifestado.

En esta línea, ha reseñado que "milicias terroristas alineadas con Irán también han atacado aeropuertos comerciales y hoteles frecuentados por extranjeros". "Es posible que intenten secuestrar a ciudadanos estadounidenses. El riesgo de ataques con misiles, drones y cohetes en el espacio aéreo iraquí persiste", ha zanjado.

El Ejército estadounidense ha lanzado durante las últimas semanas varios bombardeos contra estos grupos, incluidos algunos integrados en las paramilitares Fuerzas de Movilización Popular (FMP), parte del aparato de seguridad de Irak, lo que ha llevado a Bagdad a convocar en dos ocasiones al encargado de negocios de Estados Unidos para protestar por estos ataques contra las fuerzas de seguridad.