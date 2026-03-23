EEUU pide a sus ciudadanos "en todo el mundo" que "extremen las precauciones", en especial en Oriente Próximo

Archivo - Bandera de EEUU - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido a "los estadounidenses en todo el mundo" que "extremen las precauciones", especialmente aquellos que se encuentren en Oriente Próximo, ante la crisis regional marcada por la ofensiva lanzada por la Administración de Donald Trump junto a Israel contra Irán, la invasión israelí de Líbano y las hostilidades levantadas en Irak, fruto de las anteriores.

"El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Próximo, extremar las precauciones", ha indicado el Departamento de Estado en una "advertencia mundial" para sus nacionales difundida en su web.

La cartera dirigida por Marco Rubio ha instado así a sus ciudadanos a "seguir las indicaciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano", advirtiendo de que "los cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones en los viajes".

"Instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluidas las que se encuentran fuera de Oriente Próximo, han sido objeto de ataques. Grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo", ha continuado enumerando.

La advertencia del Departamento de Estado a los nacionales estadounidenses llega en el 24º día de ofensiva conjunta con Israel contra Irán, donde los reiterados bombardeos dejaron ya 1.200 víctimas mortales al término de la primera semana, según el único balance compartido por Teherán, y más de 3.000, según las cifras difundidas por la ONG Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos.

Al calor de los ataques enmarcados en esta operación, las bases e intereses estadounidenses en Oriente Próximo han hecho frente a múltiples ataques tanto de Irán como de milicias proiraníes en la región, como Kataib Hezbolá en Irak.