EEUU pide a Honduras iniciar "inmediatamente" el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

Archivo - Imagen de archivo de un votante introduciendo la papeleta en una urna durante las elecciones en Honduras. - Europa Press/Contacto/Camilo Freedman - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) de honduras iniciar "inmediatamente" el proceso especial de escrutinio para dar los resultados oficiales a medida que la crisis se ahonda en el país centroamericano, donde aún no hay un claro ganador de los comicios celebrados hace ya más de dos semanas.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado en un comunicado que el CNE de Honduras debe "iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre" para zanjar las acusaciones de fraude.

"Cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada", ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales.

No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que que se cuenten, "voto por voto", todas las actas supuestamente fraudulentas que se han registrado para poder dar finalmente un resultado oficial que perfile al ganador.

Desde el CNE han denunciado supuestas medidas para limitar la revisión de las actas en cuestión, lo que pone en peligro la transparencia y el proceso electoral en su conjunto.

Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.