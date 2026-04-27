EEUU pide al Parlamento de Taiwán que ratifique "cuanto antes" un aumento del gasto en defensa

Archivo - Imagen de archivo de banderas de Taiwán. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El principal representante de Estados Unidos en Taiwán, Raymond Greene, ha reclamado este lunes al Parlamento taiwanés, controlado por la oposición que ratifique "cuanto antes" la propuesta legislativa para elevar el gasto en defensa, de cara a que la isla pueda hacerse con "toda la gama de capacidades de defensa" que ha pedido a Washington.

"Creo que es vital que Taiwán apruebe un paquete presupuestario integral. Eso no solo enviaría una señal clara a la comunidad internacional, sino que es también esencial para garantizar que Taiwán se haga con toda la gama de capacidades de defensa que ha pedido (a Estados Unidos)", ha señalado en una entrevista concedida al diario taiwanés 'China Times'.

Greene, embajador 'de facto' de Estados Unidos en Taiwán y director del Instituto Americano en Taiwán (AIT), ha recordado que Washington "apoya firmemente las capacidades de autodefensa de Taiwán" y que, "dada la actual situación de seguridad en la región", tanto Washington como Taipéi "están inclinados a garantizar la disuasión, ya que se considera que es la mejor forma de mantener la paz".

Así, ha aplaudido la petición presupuestaria especial presentada por el Ministerio de Defensa taiwanesa, dado que "dará al Ejército de Taiwán el equipamiento y las capacidades necesarias para disuadir el conflicto". "El Parlamento tiene dos opciones: una es usar un presupuesto especial para pagar las ventas de armas anunciadas en diciembre por Estados Unidos; la otra es un plan exhaustivo para apoyar las necesidades del Ministerio de Defensa. Creo que no son contradictorias y que, de hecho, deben ser puestas en marcha cuanto antes", ha argüido.

En este sentido, ha recordado que las ventas aprobadas incluyen la entrega de sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS y de obuses autopropulsados M109, que ha descrito como "muy importantes", al tiempo que ha incidido en que "como se ha visto en los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania, hay una gran demanda de estos sistemas a nivel mundial, como empresas privadas y el Gobierno estadounidense compitiendo por los recursos".

"Si Taiwán logra aprobar una ley integral de presupuesto especial de defensa, enviará una señal a la industria de que deben comenzar a cooperar con Taiwán e invertir conjuntamente en estos proyectos, lo cual también es importante para las industrias taiwanesas", ha puntualizado Greene, quien no ha fijado una fecha preferible para la aprobación de esta propuesta para garantizar el apoyo continuado de Washington a las autoridades de la isla.

"No creo que haya una fecha específica", ha dicho, si bien ha recordado declaraciones de altos cargos estadounidenses que "enfatizaron la importancia de que Taiwán financie su defensa lo antes posible", dado que la isla podría quedar "vulnerable" ante un potencial conflicto con China, que considera a la isla como parte de su territorio y ha criticado duramente a Estados Unidos por su apoyo militar a Taipéi.