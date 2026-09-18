EEUU publica un sexto paquete de archivos relacionados con OVNIs y otros objetos no identificados

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha publicado este viernes un sexto paquete de documentos relacionados con Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y Fenómenos Aéreos No Identificados (FANIs), en el marco de un proceso de desclasificaciones iniciado a principios de mayo por orden del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha confirmado la publicación de "una sexta entrega de archivos históricos y desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados como parte del Sistema Presidencial de Divulgación e Informe de Encuentros con UAP (PURSUE)".

Asimismo, ha destacado que el Departamento de Defensa y otras agencias "trabajan activamente de cara a la próxima publicación de documentos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados", al tiempo que ha facilitado en enlace a la página en la que han sido subidos los últimos archivos, que incluyen fotografías.

Trump anunció el 8 de mayo el comienzo de un proceso para desclasificar remesas de documentos sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y Fenómenos Aéreos No Identificados (FANIs), así como cualquier otro tipo de información pertinente a la posibilidad de vida extraterrestre, una cuestión "tan enormemente compleja como extremadamente interesante", según dijo entonces.