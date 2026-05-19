EEUU realizará mañana un ensayo con un misil balístico intercontinental 'Minuteman III' "sin cabeza explosiva"

Archivo - Lanzamiento de un misil balístico intercontinental 'Minuteman III' durante un ensayo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en noviembre de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/U.S. Space Force - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han anunciado que el miércoles llevarán a cabo un ensayo con un misil balístico intercontinental 'Minuteman III', "sin cabeza explosiva", antes de recalcar que la prueba "fue programada hace años" y "no responde a los acontecimientos a nivel mundial".

"Está programado entre las 12.01 y las 18.01 (hora del Pacífico) del 20 de mayo un lanzamiento de prueba operativa de un misil balístico intercontinental 'Minuteman III' sin cabeza explosiva desde la parte norte de la instalación", ha señalado la Base Vandenberg de la Fuerza Espacial en un comunicado.

Así, ha subrayado que "este lanzamiento de rutina, designado GT 256, estaba programado desde hace años y no responde a los acontecimientos a nivel mundial", al tiempo que ha argumentado que el objetivo "es validar y verificar la efectividad, preparación y precisión de este sistema de armas, según el Mando de Ataque Global de la Fuerza Aérea".

La Fuerza Aérea indica en su página web que los 'Minuteman III', conocidos oficialmente como 'LGM-30 Minuteman', "son un elemento de las fuerzas de disuasión estratégica de la nación", antes de detallar que las siglas de su nombre indican que se trata de un misil guiado lanzado desde un silo para atacar objetivos en tierra.

"El 'Minuteman' --concebido en los años cincuenta y desplegado en los años sesenta del siglo XX-- es un sistema de armas estratégico que utiliza un misil balístico de alcance intercontinental. Los misiles se almacenan en silos reforzados para protegerlos de ataques y se conectan a un centro de control de lanzamiento subterráneo mediante un sistema de cables reforzados", remarca.