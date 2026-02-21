EEUU rechaza un modelo de preferencia europeo en la adquisición de material de defensa por parte de la UE

Archivo - Dos aviones Dassault Rafale Armee de L’air de Francia realizan prácticas de maniobras aéreas en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno estadounidense ha trasladado su disconformidad con la posible incorporación de un modelo de preferencia europeo en la llamada Directiva de Adquisición de Defensa de la Unión Europea al entender que representaría un ejercicio de proteccionismo y un incumplimiento de los acuerdos de defensa conjuntos entre Washington y Bruselas.

"Estados Unidos se opone a cualquier esfuerzo de incorporar una preferencia europea en la Directiva de Adquisición de Defensa", ha manifestado el embajador de EEUU ante la UE, Andrew Puzder, en un mensaje publicado en redes sociales.

Esta reacción tiene lugar en un momento en que líderes europeos han pedido incrementar la independencia de la UE en cuestión de seguridad dada la guerra de Ucrania y su inestable relación con la Administración Trump. El presidente de EEUU, cabe recordar, lleva desde su primer mandato exigiendo a los países miembros de la OTAN que incrementen su contribución en defensa tras denunciar que su país está siendo esquilmado por sus aliados en la Alianza Atlántica.

Puzder acompaña su mensaje con una respuesta adicional del Departamento de Defensa de EEUU, publicada en la página web de la Comisión Europea, y en la que expone su "firme oposición a cualquier cambio en la Directiva que limite la capacidad de la industria estadounidense para apoyar o participar de otro modo en las adquisiciones nacionales de defensa de los Estados miembros de la UE".

La preferencia europea, entiende Washington, "socavaría el rearme europeo y debilitaría la preparación de la OTAN", además de "contradecir los compromisos de la UE en la declaración conjunta firmada en 2025 sobre comercio y los compromisos y obligaciones de los Estados miembros en acuerdos recíprocos" entre la UE y EEUU "de adquisiciones de defensa", así como tratados bilaterales adicionales en este ámbito firmados entre EEUU y 19 de los 27 Estados miembro de la UE.

Dado que, según el Departamento de Defensa, las empresas estadounidenses están profundamente integradas en la economía y la cadena de suministro europeas, además de emplear a miles de ciudadanos europeos, una "exclusión" de la industria estadounidense, en último término, "impediría que los países europeos adquieran las capacidades que necesitan para su propia defensa" y "debilitaría los lazos entre Estados Unidos y los aliados de la OTAN".