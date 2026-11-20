El portaaeronaves 'USS George Washington', en una fotografía de archivo - U.S. Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portaaeronaves estadounidense 'USS George Washington' ha abandonado en los últimos días la región de Oriente Próximo, con lo que Estados Unidos ve reducido a dos el número de estos buques desplegados en la zona, que fue brevemente de tres con la reciente llegada del 'USS Theodore Roosevelt', en plenas tensiones con Irán.

Una portavoz de la Flota del Pacífico de Estados Unidos ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que el portaaeronaves, de la clase Nimitz, está ya "llevando a cabo operaciones de rutina en el área de operaciones de la Séptima Flota de Estados Unidos".

La Séptima Flota, que tiene su base en Yokosuka, en la prefectura japonesa de Kanagawa, es parte de la Flota del Pacífico y tiene su área de responsabilidad entre la zona fronteriza entre India y Pakistán y la línea de cambio de fecha en el océano Pacífico, incluida Asia oriental, el extremo oriental de Rusia y Oceanía.

De esta forma, el despliegue de portaaeronaves estadounidenses en Oriente Próximo, que han sido punta de lanza de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y del posterior bloqueo a puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, ha quedado reducida a dos, el 'USS George H.W. Bush' y el 'USS Theodore Roosevelt'.

La llegada de este último a la zona de responsabilidad de la Quinta Flota, en Oriente Próximo, había reforzado el despliegue durante varios días, en un momento de nuevos cruces de ataques y ante las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible nueva ofensiva ante la falta de avances en las negociaciones de paz.