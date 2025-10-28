EEUU restablece la estatua del general confederado Albert Pike tras ser derribada por manifestantes en 2020

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han restablecido la estatua del general confederado Albert Pike, situada en Washington, la capital, después de que fuera restaurada tras ser derribada por manifestantes durante las fuertes protestas registradas a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía en el año 2020.

El monumento llevaba años siendo motivo de controversia, como ha sucedido en otros puntos del país con las estatuas del bando confederado de la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Ahora, ha sido colocada de nuevo siguiendo órdenes del presidente, Donald Trump, que aboga por restituir estas estatuas, según informaciones recogidas por la emisora NPR.

El Servicio Nacional de Parques ya había anunciado en agosto que el objetivo era restaurar y devolver a la estatua a su emplazamiento después de que Trump firmara una orden ejecutiva bajo el nombre de 'Restaurar la verdad y la Sensatez a la Historia de América'.

Sin embargo, las voces críticas han asegurado que se trata de un elemento "ofensivo" hacia aquellos militares que "sirven de forma honorable en el Ejército" estadounidense. La estatua fue construida en el año 1901 y las autoridades locales han pedido su retirada en varias ocasiones.

Así, apuestan por llevar este tipo de símbolos a los museos y retirarlos de las calles, si bien esta es la única estatua de un general confederado que queda en pie en la capital.