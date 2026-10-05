EEUU retira sus bombarderos de la base aérea de Fairford (Reino Unido) tras el incidente "terrorista" registrado

Archivo - Carga de municiones en bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegados en la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica en Fairford - Simon Chapman / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha retirado todos sus bombarderos desplegados en la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF, por sus siglas en inglés) en Fairford tras el incidente "terrorista" ocurrido cerca de las instalaciones militares el pasado domingo y por el que han sido detenidas y liberadas hasta ahora al menos seis personas.

"Podemos confirmar que todos los bombarderos estadounidenses desplegados en la base de la RAF en Fairford han regresado a sus bases de origen en los Estados Unidos", ha declarado a Europa Press un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense.

El responsable, que no ha querido ligar al citado incidente la decisión sobre los B-1 desplegados en las instalaciones militares británicas, ha afirmado que "la seguridad operativa impedía" al Pentágono "confirmar el movimiento" de sus activos y fuerzas "en tiempo real", una situación ya superada.

Pese a ello, tras la retirada de sus cazas y respectivos pilotos, la cartera encabezada por Pete Hegseth ha incidido en que "el personal de la Fuerza Aérea que opera la flota de bombarderos de Estados Unidos, incluidos los B-1, B-2 y B-52, permanece listo para proporcionar capacidades de ataque global de precisión, incluso mediante operaciones que despegan y aterrizan desde el territorio continental de Estados Unidos, en cualquier lugar y en cualquier momento".

En sus declaraciones, el funcionario de Defensa no ha especificado la naturaleza del despliegue de los cazas estadounidenses en Fairford, apuntando apenas que "los bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos operan habitualmente en todo el mundo para respaldar la preparación de las fuerzas a nivel global y satisfacer requisitos operativos".

El pasado domingo de madrugada se declaró "incidente mayor" en la base militar, donde tiene presencia Estados Unidos, y se evacuaron decenas de viviendas. Tres "vehículos sospechosos" fueron interceptados y se detuvo a cinco personas de entre 23 y 25 años, todos ellos británicos y residentes en Londres.

Uno de ellos habría advertido al número de emergencias una hora antes de que un granjero de la zona avisara a la Policía de la presencia de "un grupo grande" de enmascarados cerca de los vehículos.

Este jueves fue detenido un sexto individuo, un hombre de 25 años y doble nacionalidad británica e iraní que finalmente fue liberado este sábado, cuando también se llevaron a cabo los registros de dos inmuebles en el centro de Londres.

La base de Fairford, situada en el noreste de la región Sudoeste de Inglaterra, cerca de la frontera con Gales, ha sido usada en los últimos meses para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hasta ahora, la base acogía bombarderos B-1 a raíz de que el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, diera permiso en marzo al desarrollo de acciones "defensivas" por parte de Estados Unidos haciendo uso de instalaciones en Reino Unido, un paso duramente criticado por Teherán, que acusó a Londres de implicarse directamente en el conflicto del lado de Washington.