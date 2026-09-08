EEUU sanciona a 27 aerolíneas iraníes por trasladar armas, personal y cargas para el "régimen" de Teherán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este martes a 36 entidades, incluidas 27 aerolíneas iraníes, por ayudar a trasladar armamento, personal y cargas que favorezcan al "régimen" de Irán, una medida encaminada a cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní.

Washington apunta a que las aerolíneas comerciales de Irán han respaldado durante mucho tiempo las "actividades desestabilizadoras" de Teherán. Así, empresas privadas como Mahan Air ha sido utilizadas para "la adquisición y el transporte de armas, así como para el traslado de personal", según ha apuntado el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Por ello, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha ampliado la 'lista negra' para incluir a aerolíneas iraníes como Air Shiraz, Asa Jet Airline, Ata Airlines Company, Atlas Aviation Group, Ava Airlines, Chabahar Airlines Company, Erwan Airline Company, Fly Kish Airlines Fly Persia Airlines, Iran Air Tour y Iran Aseman Airlines.

Asimismo, también han sido sancionadas Jsky Airlines, Kish Airlines, Karun Airlines Company, Lad Airways, Mehr Airways, Nasim Air, Pars Oghyanous Kish Company, Qeshm Air, Raimon Airways, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Soroush Air, Taban Airlines, Toos Airlines, Varesh Airlines y Zagros Airlines.

Por otro lado, la OFAC ha sancionado a empresas de terceros países que facilitan las actividades de la aerolínea Mahan Air, ya sancionada anteriormente por Washington. Entre las afectadas se encuentran ECT Aviation Support EAU, con sede en Emiratos Árabes Unidos, y Sky Phoenix, con sede en Turquía.

Las sanciones incluyen además al ciudadano egipcio Ibrahim Ali Mohamed Mohamed Mahran, director ejecutivo y propietario de ECT Aviation Support UAE, así como a la filial de la empresa en Reino Unido: ECT Aviation Support UK. Washington también ha sancionado a Aerobravo Airplane Management, con sede en Emiratos Árabes Unidos, empresa que actúa como operador de aeronaves y es propiedad de ECT Aviation Support UAE.

En la misma tanda de sanciones, Estados Unidos incluye a los proveedores de servicios de carga y agentes de venta de vuelos internacionales operados por Mahan Air, entre ellos la empresa turca S Sistem, la compañía turca Mes Cargo, así como Icargo, con sede en Malasia, y Tour Invest LLC con sede en Kazajistán.

"Que esto sea una advertencia para cualquiera que haga negocios con las aerolíneas iraníes restantes, todas ellas sancionadas hoy: corren el riesgo de quedar fuera del sistema financiero global", ha señalado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.