EEUU sanciona a decenas de personas y empresas vinculadas a redes de financiación de los rebeldes hutíes en Yemen

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este viernes la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra 21 personas y empresas vinculadas supuestamente a redes de financiación de los rebeldes hutíes en Yemen, a los que han vuelto a acusar de contar con el respaldo de Irán.

El Departamento del Tesoro estadounidense ha indicado en un comunicado que, aparte de los individuos y compañías afectadas, la medida también afecta a un buque que habría transferido productos derivados del petróleo a los rebeldes. Además, esta embarcación habría servido para suministrar armamento y equipos "de doble uso".

"Esta medida se centra en los canales financieros existentes entre el Gobierno iraní y los hutíes, y se basa en medidas previas del Tesoro para restringir el uso de la riqueza petrolera por parte del régimen iraní para financiar a grupos terroristas regionales en detrimento del bienestar de la población iraní", recoge el texto.

Además, también afecta a "empresas pantalla, facilitadores y operativos clave ubicados en Yemen, Omán y Emiratos Árabes Unidos (EAU) y que forman parte de las vastas redes de generación de ingresos y contrabando de los hutíes, lo que les permite mantener sus capacidades para llevar a cabo actividades desestabilizadoras y ataques contra buques comerciales en el mar Rojo", ha explicado el Tesoro.

"Los hutíes amenazan a Estados Unidos con actos terroristas y ataques a buques comerciales que transitan por el mar Rojo. El Departamento del Tesoro está tomando medidas para aislar a casi dos decenas de personas y entidades involucradas en el transporte de petróleo, la adquisición de armas y la prestación de servicios financieros a esta organización terrorista respaldada por Irán", ha expresado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"El Departamento del Tesoro utilizará todos los recursos a su disposición para exponer a las redes e individuos que facilitan el terrorismo hutí", ha sostenido.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, han tacado buques y drones estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen.