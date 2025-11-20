EEUU sanciona a un ex atleta olímpico canadiense, a nueve personas y nueve entidades por narcotráfico

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra Ryan James Wedding, ex atleta olímpico de nacionalidad canadiense, así como a otras nueve personas y nueve entidades vinculadas a este hombre que figura entre los diez fugitivos más buscados por la Policía Federal (FBI) por asesinato, narcotráfico y otros cargos por los que han elevado a 15 millones de dólares (13 millones de euros) la recompensa a cambio de información que permita su detención.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha tomado esta decisión alegando que Wedding "es un criminal extremadamente violento" acusado de ordenar el asesinato de "decenas" de personas en el continente americano. "Emplea métodos altamente sofisticados tanto en la planificación como en la ejecución de estos crímenes, demostrando un nivel de coordinación y crueldad que lo ha convertido en uno de los fugitivos más peligrosos del mundo", ha precisado en un comunicado.

Además, se le acusa de traficar "toneladas de cocaína a través de Colombia y México para su distribución en Estados Unidos y Canadá" y de dirigir una "organización criminal (que) utiliza criptomonedas para mover y blanquear las ganancias del narcotráfico, ocultando así enormes sumas de dinero ilícito".

Las autoridades estadounidenses han sancionado asimismo por esta labor a nueve entidades y otras nueve personas: un hombre de nacionalidad mexicana y su esposa, dos mujeres colombianas, dos varones procedentes de Canadá, un hombre y una mujer originarios de Italia y un hombre británico.

Por otra parte, el Departamento de Estado ha elevado en la misma jornada a 13 millones de euros la recompensa a cambio de información que dé con el paradero de Wedding, quien se encuentra prófugo de la justicia oculto en México, y permita su detención.

Esto supone un incremento de 10 millones de dólares (8,6 millones de euros) de la suma que ofrece la Oficina Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley en coordinación con el FBI y los gobierno de Canadá y México "un esfuerzo conjunto para llevar a Wedding ante la justicia".

La cartera diplomática ha anunciado asimismo sendas recompensas de hasta 2 millones de dólares (1,7 millones de euros) por varios sicarios desconocidos responsables del asesinato, a principios de este año, de un socio del exdeportista en Medellín, Colombia.