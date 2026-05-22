EEUU sanciona al jefe de la Policía de Tanzania por supuestas violaciones de los Derechos Humanos

Archivo - La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan (archivo) - Hannah Mckay/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra el jefe de la Policía de Tanzania, incluida una prohibición de entrada al país norteamericano, citando violaciones de los Derechos Humanos por parte de los agentes a su cargo y poniendo como ejemplo los abusos denunciados por dos activistas extranjeros en 2025.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha indicado que el jefe de la Policía tanzana, Faustine Jackson Mafwele, ha sido incluido en la lista de sancionados a partir de "información creíble" que apunta a que "estuvo implicado en graves violaciones de los Derechos Humanos" en el país africano.

"Hace un año, miembros de la Fuerza Policial de Tanzania detuvieron, torturaron y agredieron sexualmente al ugandés Agather Atuhaire y al keniano Boniface Mwangi, que estaban en Dar es Salaam para observar el proceso judicial contra el líder opositor Tundu Lissu", ha señalado a través de un comunicado.

Lissu, presidente del opositor Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema), fue detenido en abril de 2025 tras dar un discurso en la ciudad de Mbinga (suroeste), tras el que denunció una intervención violenta de las fuerzas de seguridad para dispersar a sus seguidores. Posteriormente, fue imputado por traición, por lo que se expone a la pena de muerte.

El anuncio de Rubio llega además después de la represión violenta de las protestas tras las elecciones presidenciales de octubre de 2025, en las que la mandataria, Samia Suluhu Hassan, se hizo con la victoria con el 97% de los votos.. La presidenta nombró posteriormente una comisión de investigación, que determinó que la represión se saldó con más de 500 muertos.

Sin embargo, Chadema denunció más de un millar de muertos a causa de la represión posterior a las elecciones, declaradas como irregulares por la Unión Africana (UA), mientras que las autoridades tanzanas imputaron a cerca de 300 personas por traición y conspiración por actos llevados a cabo en el marco de las movilizaciones.