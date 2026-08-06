EEUU sanciona al ministro de Defensa de Cuba y a otras siete personas vinculadas a su industria militar

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - Europa Press/Contacto/Joaquin Hernandez - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra cinco empresas y ocho personas vinculadas a la industria militar de Cuba, incluido el jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Legra, y el ministro de Defensa, Álvaro López.

Los afectados por la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyen asimismo a Mónica Milian, quien se desempeña como agregada militar de la Embajada de Cuba en Moscú y portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas en Rusia; y Waldo Pérez, que ejerce el mismo cargo en la legación diplomática del país en la capital china, Pekín.

También figuran en la lista el jefe de la Dirección Económica del Ministerio de Exteriores cubano, Óscar Biosca; el responsable de Exteriores del Ministerio de las Fuerzas Armadas, José Antonio Remón; el director de Unión de Industrias Militares (UIM), el oficial Roberto Jesús Viciana; y el director de Tecnoimport, el general Heriberto Sánchez.

La OFAC ha emitido además sanciones contra tres empresas además de UIM y Tecnoimport: Tecnotex, Empresa militar industrial Yuri Gagarin y Sociedad Mercantil Duna, por la adquisición de equipo militar de Rusia y China.