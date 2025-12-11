EEUU sanciona a los "narcosobrinos" de Maduro en medio de las tensiones con Venezuela

Archivo - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Donald Trump ha anunciado este jueves un paquete de sanciones contra los "narcosobrinos" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a un empresario cercano al Gobierno del país latinoamericano y a seis compañías que transportan petróleo, en medio de la escalada de tensiones entre ambos países.

"Gracias al liderazgo de Trump, Estados Unidos está responsabilizando a los narcosobrinos de Maduro y el Tesoro los está sancionando por sus actividades ilícitas que perjudican a los estadounidenses y desestabilizan toda nuestra región", ha anunciado el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, a través de su perfil en la red social X.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su listado de sanciones a dos sobrinos de Cilia Flores, la mujer de Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, a los que ha acusado de ser "narcotraficantes que operan en Venezuela". El tercer sancionado es Carlos Erik Malpica Flores, que supuestamente fue tesorero nacional y vicepresidente de la petrolera estatal venezolana (PDVSA).

"Maduro continúa negando los valores democráticos en el país y se niega a reconocer la voluntad del pueblo venezolano, y por lo tanto, está en el interés de la política exterior de los Estados Unidos continuar aplicando presión a aquellos vinculados al régimen. Esta acción es solo el último esfuerzo del Tesoro contra la red familiar de corrupción, nepotismo y narcotráfico", reza un comunicado.

Además, Washington ha sancionado a Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño que supuestamente habría participado en "lucrativos" contratos con el Ejecutivo de Maduro y habría mantenido "diversos negocios con la familia Maduro-Flores, incluyendo la asociación en varias empresas", y facilitando envíos de productos petrolíferos en nombre del Gobierno venezolano.

La OFAC también ha apuntado al sector petrolero venezolano, "que continúa financiando al régimen ilegítimo de Maduro", con la inclusión de seis compañías navieras --la mayoría de ellas registradas en paraísos fiscales-- que transportan crudo en su listado: Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Poweroy Investment Limited, Ready Great Limited, Sino Marine Services Limited, Full Happy Limited. Por último, ha identificado a seis buques que han cargado y transportado petróleo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha asegurado que estas sanciones "desbaratan el intento fallido de la Administración de (Joe) Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que ha permitido su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense". "Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense", ha reiterado.