EEUU sanciona a tres altos cargos de las RSF por su participación en el "genocidio" en Sudán

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra tres altos cargos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) por su papel en "el genocidio" perpetrado por dicho grupo en Sudán y la comisión de "asesinatos generalizados, torturas y violencia sexual" durante su ofensiva en la localidad de El Fasher.

Los sancionados son Elfaté Abdullá Idris Adam, Gedo Hamdan Ahmed Mohamed y Tijani Ibrahim Musa Mohamed, según ha indicado el Tesoro en un comunicado en el que ha acusado al grupo paramilitar de llevar a cabo una "campaña sistemática de destrucción de pruebas de las masacres cometidas". Asimismo, ha asegurado que sus miembros han participado en la incineración de cientos de cuerpos tras la ofensiva, que tuvo lugar en otoño de 2025.

"Estados Unidos pide a las RSF que se comprometan con el alto el fuego inmediatamente. No vamos a tolerar esta campaña de terror y la masacre sin sentido", ha señalado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Además, el Departamento de Estado ha acusado en un comunicado a las RSF de "haber perpetrado atrocidades durante los casi tres años de conflicto en Sudán". "Las RSF y sus milicias aliadas participaron en una campaña generalizada de asesinatos (...) en octubre de 2025, atacando a civiles por su etnia e identidad tribal. Las RSF también impidieron la entrada de alimentos y otra ayuda humanitaria a El Fasher, lo que provocó hambruna y enfermedades", señala el texto.

Entre ellos se encuentra Idris Adam, acusado de haberse grabado en vídeo ejecutando a civiles desarmados. El general de brigada de las RSF ha sido incluido en las sanciones por cometer "graves violaciones de los Derechos Humanos". "Filmó las atrocidades", ha afirmado el Departamento de Estado, que afirma que tanto él como su familia "tienen prohibido entrar en el país".

"La Administración de Donald Trump busca una paz duradera en Sudán y el fin de la peor crisis humanitaria del mundo. Instamos a las partes a aceptar la tregua humanitaria negociada por Estados Unidos sin condiciones previas", ha zanjado.

Se estima que más de 100.000 personas huyeron de El Fasher, la capital de la región de Darfur Norte y uno de los grandes epicentros del conflicto en el que lleva sumido el país africano desde abril de 2023, desde finales de octubre, después de que las RSF se hicieran con el control de la ciudad tras un asedio de 18 meses que sumió a la ciudad en una grave crisis humanitaria.