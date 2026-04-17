EEUU sanciona a tres colombianos por reclutar exmilitares para combatir junto a las RSF en la guerra de Sudán

Archivo - Estación de policía destruida por un ataque en El Fasher, en el estado sudanés de Darfur Norte - Europa Press/Contacto/North Darfur State's Health

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes que ha impuesto sanciones contra cinco personas y entidades acusadas de participar en una red de reclutamiento de exmilitares de Colombia para apoyar a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) en la guerra de Sudán, que esta semana ha cumplido su tercer año.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sancionado a tres hombres de nacionalidad colombiana, uno de ellos un excoronel, y dos empresas con sede en Bogotá, por facilitar el "reclutamiento y despliegue de exmilitares" del Ejército colombiano en Sudán, donde han desempeñado técnicas de combate y participado en "batallas por todo el país", y por haber así "alimentado el conflicto".

Los reclutados por esta red participan en la guerra en apoyo a las RSF, acusadas de haber llevado a cabo "repetidamente ejecuciones sumarias, ataques por motivos étnicos, violencia sexual y de género, y torturas en todas las áreas bajo su control, incluyendo El Geneina, Darfur Occidental en 2023 y El Fasher, Darfur Norte a lo largo de 2024 y 2025".

De hecho, el Departamento de Estado acusó en enero de 2025 que el grupo paramilitar así como sus milicias aliadas de haber cometido "genocidio" y un año antes, de "crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica".

"Es inaceptable que los líderes de las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido no se hayan comprometido a una tregua humanitaria para hacer frente a la devastadora hambruna provocada por la guerra civil en Sudán", ha declarado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado en el que ha emplazado a ambas partes en conflicto a "actuar de inmediato para poner fin a esta crisis humanitaria".