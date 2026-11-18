Archivo - En la localidad de Charkiyé, en el sur de Líbano, se exponen imágenes de combatientes de Hezbolá muertos en ataques de Israel - Manon Roca / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra tres personas, una asociación benéfica y dos empresas de Líbano por sus presuntos vínculos con el partido-milicia chií Hezbolá.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha incluido en su 'lista negra' a la asociación benéfica Wa Taawanu y su fundador y director, Afif Abdel Rida Chuman, un hombre de nacionalidad libanesa.

La organización, que brinda ayuda de emergencia en el sur de Líbano, ha sido sancionada por "canalizar fondos de donantes externos hacia las actividades terroristas de Hezbolá". "Wa Taawanu sirve de pretexto para las actividades militantes de Hezbolá en las zonas piloto --donde se prevé que entren las tropas libanesas al tiempo que se retira el Ejército israelí-- lo que impide el desarme y obstaculiza los esfuerzos del Gobierno libanés por proteger estas zonas", ha asegurado el Tesoro.

También están afectados por este paquete de sanciones otros dos hermanos empresarios libaneses, Hasán e Ibrahim Jechen, acusados de transferir "importantes cantidades" de dinero desde la Guardia Revolucionaria iraní a Líbano "en nombre de" Hezbolá, así como del traslado de lingotes de oro y efectivo al país desde África.

Todo ello a través de sus empresas, también sancionadas, Gold Global Company y Sankari Gold Kuyumculuk Ticaret Limited Sirketi, con sede en Líbano y Turquía respectivamente.

El Departamento del Tesoro ha destacado estas sanciones contra Wa Taawanu, que describe como una "organización fachada" afiliada a Hezbolá, así como contra la red de contrabando puesta en marcha por los hermanos Jechen para apoyar al grupo chií libanés.

En un comunicado, el portavoz de la cartera, Tommy Pigott, ha defendido que "el pueblo libanés merece un país soberano y estable en el que solo el Estado libanés posea armas y autoridad" y ha denunciado los "vergonzosos intentos" de Hezbolá por "sabotear ese futuro aprovechándose" de la labor de las organizaciones humanitarias.

"Estados Unidos seguirá bloqueando esos intentos, al tiempo que fomenta la ayuda y la inversión legítimas que realmente benefician al pueblo libanés, y no a un grupo terrorista respaldado por Teherán", ha asegurado.