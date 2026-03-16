EEUU señala que centra sus ataques en la industria militar de Irán tras destruir más de cien medios navales

Un caza F18 participa en la operación Furia Épica contra Irán a bordo del portaaviones estadounidense 'USS Abraham Lincoln'. - Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha indicado este lunes que enfoca sus ataques en la industria militar de Irán, en un intento de quebrar su capacidad productiva, tras destruir más de cien medios navales en ataques que según ha señalado seguirán los próximos días.

"Una cosa es defenderse atacando lanzadores e interceptando misiles y drones, pero otra distinta es eliminar el aparato de fabricación más amplio que hay detrás de ellos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy", ha asegurado el comandante del Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, en un mensaje en el que ha repasado la marcha de la ofensiva en Irán.

Ha mostrado así ejemplos de ataques aéreos estadounidenses contra supuestos centros de producción de armamento en Irán. "Estamos desmantelando la base industrial de defensa de Irán, lo que evitará amenazas al resto del mundo en el futuro", ha afirmado.

El responsable del CENTCOM ha reivindicado ataques contra depósitos militares pero también fábricas de drones navales, torpedos ligeros y pesados en infraestructuras del mando de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

DESTRUCCIÓN DE UN CENTENAR DE MEDIOS NAVALES EN ORMUZ

Igualmente, Cooper ha destacado que la oleada de ataques aéreos contra Irán han hecho trizas sus capacidades navales, después de que gran parte de los ataques se hayan centrado en objetivos marítimos y que los choques se hayan trasladado al estrecho de Ormuz.

"Mediante una combinación de capacidades aéreas, terrestres y marítimas, hemos destruido con éxito más de 100 embarcaciones navales iraníes, y aún no hemos terminado. Seguiremos reduciendo rápidamente la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores", ha señalado, para recalcar que el progreso es "constante" y que las fuerzas estadounidenses permanecerán "vigilantes".

En un mensaje en el que no concreta los plazos de la ofensiva, el almirante estadounidense subraya que la operación tiene unos "objetivos militares muy claros" que pasan por "eliminar la capacidad de Irán de proyectar poder contra los estadounidenses y contra sus vecinos".

En este sentido, denuncia la campaña de ataques iraníes en la región en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel, al denunciar que están atacando "deliberadamente" a "civiles inocentes" en países de la zona.

"Lo han hecho más de 300 veces, lo que demuestra su verdadera naturaleza como líder global del terrorismo", ha criticado Cooper, quien en concreto ha denunciado el lanzamiento de bombas de racimo contra barrios residenciales en Tel Aviv, capital israelí.

"Nos unimos a los países de toda la región para condenar esta agresión y permanecemos hombro con hombro con ellos", ha expresado, para concluir su video con palabras de agradecimiento a los 50.000 efectivos estadounidenses desplegados en el marco de la operación, insistiendo en que mientras las "capacidades de Irán están disminuyendo", las capacidades y ventajas de Estados Unidos "continúan creciendo".