Al menos seis muertos en un ataque atribuido a Israel contra posiciones de las milicias proiraníes FMP

Archivo - Bandera de Irak - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) han denunciado este lunes la muerte de seis de sus integrantes a causa de un ataque que han atribuido a Israel contra un cuartel en la ciudad de Al Kaim, cerca de la frontera con Siria.

"El puesto de control del mártir Haidar, en el distrito de Al Kaim, provincia de Anbar, fue objeto de un traicionero bombardeo sionista", han indicado sobre un ataque que ha provocado heridas en otros cuatro combatientes que "cumplían con su deber de proteger territorio" iraquí.

El grupo ha asegurado en un breve comunicado que este tipo de bombardeos, que ha calificado de "atroz", "no harán más que aumentar (su) firmeza y determinación a la hora de cumplir con (su) deber de defender Irak y salvaguardar su soberanía".

Al menos tres milicianos han muerto en dos bombardeos que este fin de semana han alcanzado los cuarteles generales de las FMP en Bagdad y en la provincia de Saladino; ataques que se añaden al aumento de la inestabilidad en el país desde el estallido de la guerra de Irán hace más de dos semanas.

Las FMP son una organización que aglutina a varias milicias proiraníes de Irak y tienen una importancia excepcional en el aparato de seguridad nacional, si bien no están completamente integradas en el Estado iraquí.

Desde la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero, han acusado a las fuerzas armadas del Kurdistán iraquí, los peshmerga, de actuar a sueldo de Washington para inflamar tensiones, mientras que estos grupos acusan a las FMP de orquestar ataques contra sus posiciones.