EEUU sigue de cerca las implicaciones del endurecimiento de sanciones por explotar recursos en las Malvinas

Archivo - El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, durante una visita a Bruselas. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha señalado que sigue de cerca las implicaciones para las empresas norteamericanas del endurecimiento de las sanciones por parte de las autoridades argentinas contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las islas Malvinas.

En el marco de su visita a Buenos Aires, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, ha señalado el total "alineamiento" entre el Gobierno de Donald Trump y el de Javier Milei, si bien ha reconocido que Washington evalúa la situación respecto a la explotación de recursos en las islas Malvinas, una vez que el Ejecutivo argentino ha comenzado a aplicar medidas contra empresas británicas.

"Las leyes de la nación argentina son cuestiones para las autoridades de la nación argentina y nosotros estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas", ha indicado el número 'dos' de la diplomacia estadounidense en declaraciones junto al ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno.

"Es natural, como cualquier país que se preocupa por eso. Pero quiero destacar que respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina", ha valorado Landau.

Milei firmó en septiembre un decreto para endurecer las sanciones contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las islas Malvinas "sin autorización" de Buenos Aires. Bajo este plan su Gobierno ha aplicado nuevas medidas contra decenas de individuos y empresas extranjeras.