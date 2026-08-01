EEUU urge a Taiwán a aprobar una ley que permita financiar la fabricación de drones ante la "amenaza" china

Archivo - La congresista estadounidense, Young Kim, saluda al presidente de Taiwán, Lai Ching Te, durante una visita oficial a la isla en mayo de 2024 - Europa Press/Contacto/Liu Shu Fu/Taiwan Presidenti

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La congresista estadounidense, Young Kim, ha instado este viernes en su viaje a Taiwán a que la isla apruebe con celeridad un proyecto de ley destinado a financiar la adquisición de drones de fabricación nacional, un armamento que ha calificado de "fundamental" para reforzar la defensa de la isla frente a la "amenaza" de China.

Kim, quien encabeza una delegación bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que ha viajado a Taipéi para supervisar el avance de esta iniciativa legislativa, ha urgido al Parlamento taiwanés a acelerar este proceso en los próximos meses.

De salir adelante en el Parlamento, el plan autorizaría una partida de unos 210.000 millones de dólares taiwaneses (cerca de 5.600 millones de euros) para la compra de drones de reconocimiento y ataque, así como de embarcaciones de superficie no tripuladas.

"En el siglo XXI, los drones son fundamentales para la guerra. Esperamos que el Yuan Legislativo envíe una clara señal para fabricar y comprar la mayor cantidad posible de estas unidades, y que lo haga rápidamente", ha declarado Kim en declaraciones recogidas por el diario 'Taipei Times'.

La representante norteamericana ha señalado que esta visita se produce tras las recientes maniobras navales conjuntas entre Moscú y Pekín, las cuales ha considerado orientadas a "intimidar a los pueblos libres del Indo-Pacífico". Si bien ha reconocido los "importantes pasos" dados por Taiwán para fortalecer su seguridad y el respaldo "sólido y bipartidista" en el Congreso estadounidense, la representante ha advertido de que ambas partes "deben hacer más y de forma más rápida".

"Esperamos colaborar con Estados Unidos para construir cadenas de suministro seguras y fiables que no dependan de componentes chinos", ha matizado por su parte el presidente de Taiwán, Lai Ching Te.

Por su parte, el congresista republicano Michael Cloud puso como ejemplo de los "florecientes" lazos bilaterales el plan de inversión anunciado recientemente por la tecnológica Taiwán Semiconductor Manufacturing (TSMC) en el estado de Arizona.

Asimismo, la delegación estadounidense ha concluido su visita subrayando que la isla afronta una oportunidad clave para liderar el sector, dado que forman parte de un contexto favorable donde los mercados internacionales buscan proveedores fiables, por lo que Taiwán podría aprovechar su liderazgo en semiconductores, tecnología y maquinaria de precisión para impulsar su propia industria de drones.