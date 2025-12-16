EEUU ve en el fallo contra el opositor Jimmy Lai un intento de China por "silenciar" a defensores de DDHH

Archivo - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Craig Hudson - Pool via CNP

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha acusado a las autoridades de China de "silenciar" a defensores de Derechos Humanos, después de que la Justicia de Hong Kong haya declarado culpable al activista y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai de los cargos que se le imputaban por sedición y conspiración para actuar contra las autoridades, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.

"El veredicto de culpabilidad en el caso de seguridad nacional de Lai refleja la aplicación de las leyes de Pekín para silenciar a quienes buscan proteger la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, derechos que China se comprometió a defender en la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984", ha declarado en un breve comunicado, incidiendo en el que el líder opositor "no es el único que enfrenta sanciones por defender estos derechos".

De hecho, el dictamen también se extiende al diario 'Apple Daily', después de dos años de un juicio que ha desatado la polémica a nivel interno y externo. Según los jueces, tanto Lai como sus medios de comunicación fueron utilizados para facilitar la "injerencia" de terceros países y "ejercer presión" sobre estos para que impusieran sanciones contra las autoridades de China y Hong Kong.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha instado a las autoridades del gigante asiático a excarcelar "lo antes posible" a Lai, de 78 años, aduciendo "razones humanitarias" y a la salud "gravemente deteriorada" tras más de 1.800 días en prisión.

En este sentido, la ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch, que también ha pedido la liberación "inmediata" del disidente, ha recordado que Lai ha pasado largos periodos de tiempo en aislamiento, "una forma de tortura", y que padece diabetes. La familia asegura que tiene problemas cardiacos e indicios de declive físico.

El opositor lleva cinco años encarcelado desde su detención, que tuvo lugar en diciembre de 2020 en virtud de la controvertida ley de seguridad nacional, promovida desde Pekín para criminalizar cuestiones como la sedición o la injerencia extranjera en Hong Kong.

Lai fue condenado a 5 años y 9 meses de cárcel en abril de 2021 por fraude y participación en una protesta no autorizada, en un caso que derivó a su vez en penas de cárcel para varios representantes más de la oposición.

Lai se ha convertido así en uno de los símbolos de la persecución contra la oposición política en Hong Kong, donde aún colean los ecos de las protestas masivas contra el Gobierno de Carrie Lam que se iniciaron en 2019. La movilización no tenía precedentes desde que Reino Unido cedió la soberanía del territorio a China en 1997.