Egipto confirma la retención de cuatro nacionales a bordo de un barco en Irán

El Ministerio de Exteriores egipcio ha confirmado este miércoles la presencia de cuatro ciudadanos egipcios a bordo de un barco detenido por las autoridades de Irán en el puerto de Bandar Abbas, en el sur del país centroasiático, y ha ordenado a su legación diplomática que actúe para brindarles asistencia consular y "lograr la rápida liberación de los marineros egipcios y su regreso seguro a casa".

El titular de la cartera diplomática, Badr Abdelati, "ha instruido al Sector Consular y al Departamento de egipcios en el extranjero a dar seguimiento inmediato a la situación y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad" de sus cuatro connacionales retenidos, según recoge el comunicado difundido en redes sociales por el Ministerio.

Por su parte, el viceministro Hadad el Gohary ha confirmado que los cuatro ciudadanos egipcios en cuestión se encontraban a bordo del buque Rim al Jalij, detenido por las autoridades iraníes frente a la costa de la isla de Qeshm, y ha señalado que "la Sección de Intereses de Egipto en Teherán ha recibido instrucciones de contactar de inmediato a las autoridades iraníes".

En este sentido, el Ministerio de Exteriores ha señalado que un miembro de la citada oficina "ha sido asignado para viajar inmediatamente al puerto donde se encuentra retenido el barco para brindar la asistencia consular y legal necesaria y trabajar para lograr la rápida liberación de los marineros egipcios y su regreso seguro a casa".

El anuncio ha llegado después de que el diario estatal egipcio 'Al Ahram' se haya hecho eco de un vídeo difundido en redes sociales en el que uno de los hombres que estaría detenido alega ser un oficial naval y denuncia haber sido detenido en diciembre junto a otros tres egipcios por cargos de contrabando que ha negado. El individuo describe que la tripulación fue trasladada a Irán y multada con un total de 14 millones de dólares (11,7 millones de euros), una suma que, de no abonar, tendrían que compensar con penas de cárcel.