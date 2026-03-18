Ejecutado en Irán un hombre por supuesto espionaje para la Inteligencia israelí

Archivo - Bandera de la República Islámica de Irán - Gregor Fischer/dpa - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado a muerte por cargos de espionaje a favor de Israel, a cuya Inteligencia habría proporcionado, según la República Islámica, "información sobre zonas sensibles" del país centroasiático.

Se trata de Kurosh Keivani, un hombre arrestado por la Guardia Revolucionaria en el condado de Savjbolagh, próximo a la capital iraní, Teherán, el 16 de junio de 2025, en medio de la ofensiva lanzada entonces por Israel y secundada por Estados Unidos. Entonces, se le incautaron 30.000 euros en efectivo, una camioneta, una motocicleta y diversos dispositivos y equipos de espionaje, inteligencia y comunicaciones por satélite, según la agencia semioficial iraní Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria.

Keivani habría sido identificado por el servicio de Inteligencia exterior israelí, el Mossad, a través de internet y, estableciendo una supuesta "comunicación íntima", habría llegado a conocer información personal como sus intereses, vínculos familiares, situación económica y problemas financieros, ha indicado Tasnim citando el expediente, que apunta a una serie de pagos periódicos a partir de una supuesta reunión en persona.

Este encuentro habría marcado el inicio de dos años de formación por agentes del Mossad en seis países europeos y en Israel, a donde, según la versión oficial, llegó "con pasaporte y documentos de identidad israelíes".

Tras su presunta preparación, Keivani entró a Irán, donde habría realizado una serie de misiones, como la entrega de dinero a agentes del Mossad, la documentación de zonas del país descritas por Teherán como sensibles y la colocación de dispositivos electrónicos en ubicaciones especificadas por la agencia israelí.

De estas presuntas actividades, las autoridades iraníes mantienen haber conseguido archivos, vídeos y correos electrónicos, según las informaciones de Tasnim. La agencia también recoge el hallazgo de dispositivos para interferir con sistemas de lanzamiento de misiles y radares de defensa o para guiar y reforzar la guía de drones israelíes, herramientas que habrían estado en posesión del condenado cuando Irán estaba, como en la actualidad, sumido en una ofensiva protagonizada por Israel y Estados Unidos.