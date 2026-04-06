Ejecutado otro hombre en Irán por colaborar con Israel y EEUU durante las protestas de enero

Archivo - Mujeres en Teherán, Irán - Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han informado este lunes de que otro hombre ha sido ejecutado en el país tras ser condenado por "colaborar con Israel y Estados Unidos" en el marco de las fuertes protestas que tuvieron lugar en enero y que se saldaron con más de 3.000 muertos.

El hombre, identificado como Ali Fahim, ha sido "condenado por verse envuelto en los disturbios terroristas y ha sido ahorcado tras el veredicto del Tribunal Supremo", tal y como ha señalado Mizan, un portal de noticias vinculado al aparato judicial iraní.

La Justicia iraní ha explicado que Fahim había sido acusado de perpetrar "actos terroristas" contra "centros militares" con el objetivo de hacerse con armamento para los manifestantes y "enemigos del país", acciones llevadas a cabo durante la ola de protestas contra el Gobierno.

"Dada la delicada situación del país en aquel momento y la amenaza de un ataque militar por parte de Estados Unidos e Israel, las acciones de estos individuos socavaron la seguridad nacional y la seguridad de los ciudadanos, ya que estos acontecimientos se convirtieron en un pretexto para la agresión militar del enemigo estadounidense-sionista contra el país", ha apuntado.

Tras examinar el caso y escuchar los argumentos del acusado y su abogado, un tribunal ha condenado a Fahim a muerte y ha dispuesto que sus bienes sean confiscados al entender que había "intencionalidad" en sus acciones y que era consciente de lo que estas implicaban.

Se trata de la última ejecución vinculada a las protestas que estallaron en Irán a finales de diciembre contra el aumento del coste de la vida y que, posteriormente, pasaron a convertirse en manifestaciones contra el Gobierno, las cuales alcanzaron su punto álgido el 8 de enero.

El Gobierno de Irán ha cifrado en más de 3.000 los muertos, incluidos cientos de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad atacados por "terroristas" en el marco de las protestas, mientras que la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 7.000 los fallecidos, en su mayoría manifestantes.