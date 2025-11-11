Ejecutado en público en Irán un hombre condenado a muerte por asesinato

Archivo - Un agente de la Policía en Teherán, Irán (archivo) - ROUZBEH FOULADI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado en público este martes a un hombre condenado a muerte por el asesinato de un médico en la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, en el oeste del país, después de que la sentencia fuera ratificada por el Tribunal Supremo.

El hombre fue sentenciado por el asesinato de un cardiólogo en la capital de la provincia, Yasuj, cuando volvía a su vivienda en noviembre de 2023, tras lo que fue detenido cerca de catorce horas después del suceso por parte de las fuerzas de seguridad, según el fiscal provincial, Vahid Musavian.

Musavian ha detallado que el acusado fue condenado tras ser sometido a pruebas psiquiátricas, mientras que el Supremo ratificó la sentencia. "El veredicto ha sido ejecutado a petición de los padres de la víctima", ha dicho, tal y como ha recogido el portal Mizan Online, vinculado al aparato judicial iraní.

"La seguridad de la sociedad y del pueblo es una línea roja para el sistema judicial. El aparato judicial provincial protegerá las vidas, las propiedades y la seguridad de los ciudadanos y actuará con todo su poder contra cualquier persona o grupo que quiera alterar la seguridad", ha apostillado.

Irán, que lleva a cabo las ejecuciones por ahorcamiento --normalmente en prisiones, aunque en ocasiones lo hace en público--, es el segundo país que más aplica la pena capital del mundo, por detrás de China, según datos de diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional.