El Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Birmania se suma al proceso de paz de la junta militar

Archivo - Imagen de archivo de rebeldes de Birmania. - David Mmr / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes del Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Birmania (MNDAA) se han sumado al plan de paz impulsado por la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021, una iniciativa que plantea conversaciones con los diferentes grupos insurgentes.

Las partes han iniciado el proceso de conversaciones abordando posibles proyectos de inversión chinos, el comercio en la frontera y la posibilidad de que el grupo deje las armas y utilice la vía política para trasladar sus demandas, según informaciones recogidas por el portal de noticias Irrawaddy.

Las delegaciones están compuestas por el presidente del Comité Nacional de Solidaridad y Negociación para la Paz, Yar Pyae, y miembros del ala política del MNDAA, el Partido Nacional para la Justicia y la Verdad.

Se trata del segundo grupo rebelde en adherirse a la iniciativa después de que los insurgentes del Ejército de Liberación Nacional Taang (TNLA) se sumaran al proceso --principalmente simbólico-- el pasado mes de julio.

El MNDAA insiste en hacerse con el territorio que ha logrado ocupar durante la operación rebelde 1027, lanzada junto a otros grupos insurgentes, y que les ha permitido hacerse con decenas de localidades en el estado de Shan, situado en la frontera con China, que trata de presionar para lograr el fin de los combates.

El golpe de 2021 fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.

La asonada se vio seguida por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a lo que se ha visto sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste del país, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine (oeste).