El Ejército anuncia la liberación de más de 60 personas secuestradas en el norte de Nigeria

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha anunciado este miércoles la liberación de más de 60 personas secuestradas por personas armadas en el estado de Zamfara, situado en el norte del país, en una operación lanzada ante el aumento de los raptos por parte de grupos criminales que buscan pedir rescates para financiar sus actividades.

El viceportavoz del Ejército nigeriano, Olaniyi Osoba, ha detallado que la operación fue lanzada en el bosque de Munhaye, en el que cuenta con bases el jefe de una banda criminal conocido como Kachalla Alti, antes de asegurar que un total de 62 personas fueron rescatadas y trasladadas a lugar seguro.

Asimismo, ha recalcado que dos supuestos terroristas han muerto en una segunda operación en el estado de Kebbi (noroeste) contra supuestos miembros del grupo Lakurawa, que contaría con lazos con Estado Islámico, al tiempo que manifestado que "estos éxitos reflejan los esfuerzos incansables" del Ejército y sus "socios" para restaurar la seguridad, según ha informado el diario 'Daily Post'.

Por otra parte, la Policía de Nigeria ha confirmado el secuestro de decenas de personas en ataques contra tres iglesias en el estado de Kaduna (norte), después de negar en un primer momento que este suceso hubiera tenido lugar, tal y como denunció la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), que cifró en 172 los raptados.

El portavoz de la Policía, Benjamin Hundeyin, ha hecho hincapié en que hay esfuerzos en marcha para liberar a los secuestrados, sin dar una cifra concreta, según el diario 'The Premium Times', después de tildar de "falsedades" las denuncias sobre el secuestro, cuya autoría no ha sido reivindicada por ahora por ninguno de los grupos activos en la zona.

Durante los últimos años se ha registrado un repunte de la inseguridad en otras zonas del centro y el oeste del país, en la mayoría de los casos relacionadas con bandas armadas y redes criminales que recurren al secuestro como medio para financiar sus operaciones, lo que ha hecho saltar las alarmas y ha llevado a las autoridades a intentar reforzar su despliegue de seguridad.